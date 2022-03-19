Türkiye Gazetesi

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satma kararı almıştı. Abramovich’in kararının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçen Bitlisli Mutki Aşireti'nin liderlerinden iş adamı Muhsin Bayrak, Reuters'a açıklamalarda bulunmuştu. Son gelen bilgiye göre ise Muhsin Bayrak’ın prosedürdeki bir yanlışlık sebebiyle teklif veremediği belirtildi.

TEKLİF VERMEDİ

AB Grup Holding'in başındaki Muhsin Bayrak, satış işlemleri için Abramoviç'in onayını beklediklerini belirtmişti. Chelsea'yi satın almak için teklifler verilirken, günlerdir kulübe talip olduğunu söyleyen Muhsin Bayrak'ın teklif vermediği öğrenildi.

“TESLİM GÜNÜNÜ KAÇIRDIK”

Reuters'a açıklamalarda bulunan Muhsin Bayrak, teklif verilmesi için tanınan son teslim gününe yetişemediklerini ve bunun prosedürle ilgili bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi. Yaşanan olay sonrası Bayrak, 'çok üzgün' olduğunu dile getirdi.

YANLIŞ E-POSTA ADRESİNE MAİL ATILMIŞ

AB Group'un avukatları, ABD yatırım bankasına teklif vermek yerine genel bir e-posta adresi kullanarak İngiltere Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı ile temasa geçti. Bu sebeple Muhsin Bayrak listede yer almadı.

ÜÇ TEKLİF MASADA

Chelsea'yi satın almak için üç teklif verildi. Bunlar, Amerikan beyzbol takımı Chicago Cubs'un sahibi Ricketts ailesi, siyasetçi ve eski madalyalı olimpiyat oyunları sporcusu Lord Coe'nin olduğu bir konsorsiyum ve emlak yatırımcısı Nick Candy'nin liderliğinde başka bir gruptan geldi.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

1990'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında AB Grup Holding şirketini kurdu.

Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, yurt dışı ve yurt içinde projelere imza attı.

Chelsea'nin satışı durduruldu! Aşiret ağasının hayalleri suya düştü Rusya'nın askeri harekatından sonra belirli yaptırımlar uygulayan İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş adamının mal varlıklarını dondurdu. Alınan kararla beraber Chelsea'nin satış işlemleri de askıya alınmış oldu.

Aşiret lideri resmen açıkladı! İngiliz devi Chelsea Türk kulübü oluyor Bitlisli aşiret ağası ve İş adamı Muhsin Bayrak’tan beklenen haber geldi. Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak üzere olduklarını açıkladı. Türk bayrağını Londra’da dalgalandırmak istediğini belirten Bayrak, "Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Hesabımızı kitabımızı işlerimizi sarsmayacak şekilde yaptık" dedi.

Bitlisli aşiret ağasının rakipleri çoğaldı! Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak? Rus Milyarder Roman Abramovich'in yaptırımlar sonrası satılığa çıkardığı Chelsea'nin talipleri her geçen gün artıyor. Türk iş adamı ve aşiret lideri Muhsin Bayrak'ın İngiliz devine talip olması ise gündem olmuştu. Abramovich ile görüşmelere başlayan Bayrak’ın rakipleri artmış durumda. İngiliz devi için verilen paralar ise dudak uçuklattı. İşte Chelsea talip olanlar ve teklifleri…