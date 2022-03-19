Türkiye Gazetesi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti, bunun sonucu olarak Türk futbolu deyim yerindeyse sarsıldı. Sezon başında Avrupa kupalarına Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor ve Fenerbahçe'yle başlayan Türkiye, son olarak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile hiçbir takımını çeyrek finallere taşıyamadı.

TAKIM SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Sarı kırmızılıların Avrupa kupalarından elenmesiyle UEFA ülke puanı sıralamasında değişiklikler yaşandı ve Türkiye'nin sezonu ilk 15'te bitirme şansı kalmadı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Bu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek, UEFA Avrupa Ligi'nde ise temsilcimiz olmayacak.

Top Sende'ye konuk olan futbol yorumcuları Ömer Faruk Ünal, Saffet Akyüz ve İrfan Buz, tabloyu Hakan Dede'ye yorumladı.

"LİG KALİTESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın İspanya'daki müsabakada çok iyi oynadığını ve Türkiye'deki karşılaşma için herkesi umutlandırdığını söyleyen Teknik Direktör İrfan Buz, "İçerde kazanarak tur atlayıp, hem Galatasaray açısından hem de ülkemiz açısından çok önemli bir müsabakada galip gelmek, tur atlamak, ülke puanımızı çıkarmak istedik. Ancak Galatasaray iyi bir müsabaka çıkardı, fakat olmadı" dedi.

Avrupa kupalarına katılacak olan takım sayısının azalmasına değinen Buz, "Şöyle bir baktığımız zaman milli takım açısından da çok önemli turnuvalarda olmamız gerektiğini her zaman söylüyoruz, arzu ediyoruz. Lig kalitesi açısından da Avrupa platformunda takımlarımızın boy göstermesinin, mücadele etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"HAZİRAN AYINDA SEZON AÇILIŞI YAPACAĞIZ"

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, "Düşünün ki artık Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek takımımız yok ve bu takımlarımız ön elemeler oynayacaklar. Öyle ki biz artık belki Haziran ayında sezon açılışı yapacağız. Çünkü ön elemeler Temmuz ayından itibaren başlıyor. Yani futbolumuzun geldiği nokta burası. Bu üzücü bir durum" dedi.

Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz ise, "Bugün baktığımızda futbolumuzda özellikle Türk futbolculara uygulanan 3'üncü ligde ve 2'nci ligde bir kota var. Ben bunun mutlaka federasyonla konuşulup değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.