Spor Toto Süper Lig’in 30. Haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi 2-0'lık skorla Kasımpaşa kazandı. Karşılaşmada Malatyasporlu Sadık Çiftpınar’ın hareketi damga vurdu.
TARAFTAR YUHALADI
Kasımpaşa’nın gollerini 71'de Muleka, 74'te Ahmet Engin kaydetti. Üst üste gelen gollerin ardından Malatya taraftarı kaptan Sadık Çiftpınar’ı yuhaladı.
OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ
Sadık Çiftpınar tepkilerden sonra tribünlere rest çekti. Oyunu terk etmek isteyen Sadık'ı Kasımpaşalı Umut Bozok sakinleştirmeye çalıştı, ancak öfkesi dinmedi.
RAKİP TAKIMIN FUTBOLCULARI İZİN VERMEDİ
Kasımpaşalı futbolcular ise Sadık'ın etrafında çember oluşturup oyundan çıkmasına izin vermedi. Ardından takım arkadaşları gelip moral verdi. Ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
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