Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un liderlik koltuğunda açık ara puan farkıyla oturmasının en büyük mimarlarından olan kaleci Uğurcan Çakır, Newcastle United'ın yolunu tutuyor.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF KAPIDA

Ajansspor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'ın, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlandığı ve Premier Lig kulübünün, milli kaleci için 25 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı kaydedilmişti.

AĞAOĞLU SICAK BAKIYOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz yılın haziran ayında, Abdülkadir Ömür'ü satmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Manchester City 23 milyon sterlin verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım." demişti. Ağaoğlu'nun bu kez hata yapmayacağı ve Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Trabzonspor’da sürpriz gelişme! Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli belli oldu Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, dünya devlerinin radarına girmiş durumda. Performansıyla önemli kulüplerin ilgisini çeken milli kaleci Uğurcan Çakır’ın transfer olup olmayacağı ise merak konusu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çakır için menajerleri devre dışı bırakarak gelen teklifler için Mart ayını beklediklerini söyledi. Bu süre zarfında ise takımın konsantrasyonunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Genç kaleci için taban fiyat ise 20 milyon euro olarak belirlendi.

Uğurcan Çakır, Dünya Kupası için iddialı: Savaşacağız Cebelitarık maçı hazırlıkları için toplanan Ay-yıldızlılarda kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.