Türkiye Gazetesi

Chelsea'yle oynanan maçta takımının tek golünü penaltıdan atan Burak Yılmaz için Lille defteri kapanıyor. Deneyimli golcünün sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.

EKONOMİK OLARAK KULÜBÜ ZORA SOKTU

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Lille, geçen seneki formundan çok uzak olan Burak Yılmaz'la yolları ayırma kararı aldı. Milli futbolcumuzun mevcut maaşının kulübü oldukça zorladığı öğrenilirken yeni sezonda bu ücretin karşılanamayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ YA DA ADANA DEMİRSPOR

Burak Yılmaz'ın adı Süper Lig'den birçok kulüple anılırken, milli futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş ya da Adana Demirspor forması giymesi bekleniyor.

Kral durmak bilmiyor! Burak Yılmaz attığı golle Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille, sahasında son günlerde gündem olan Chelsea'yi ağırladı. 36 yaşındaki Burak Yılmaz, İngiliz devi Chelsea’ye attığı golle hem Devler Ligi tarihine hem de Türk futbol tarihine geçti. Turnuvada gol atan en yaşlı 3. futbolcu unvanını alan Yılmaz, kariyerine bir başarı daha eklemiş oldu.

Galatasaray Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı! Türkiye’ye dönüyor Adı sürekli Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan Burak Yılmaz ters köşe yaptı. Milli futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Burak Yılmazın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.