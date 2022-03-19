Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Beşiktaş'ın golünü 17. dakikada Batshuayi kaydederken Hatayspor'un golü de 42. dakikada Saba Lobjanidze'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya, Hatayspor ise 47'ye yükseltti.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Hatayspor da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu alan Cyle Larin’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

5. dakikada Valentin Rosier’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Güven Yalçın’ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

16. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında topu alan Michy Batshuayi ceza yayı içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’in sağından ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Mame Diouf’tan pası alan Ruben Ribeiro’nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

41. dakikada Saba Lobjanidze’nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Emre Bilgin’in solundan ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

53. dakikada sol kanttan Rıdvan Yılmaz’ın pasında ceza sahası içine sol taraftan giren Güven Yalçın pasını Michy Batshuayi’ye aktardı. Batshuayi’nın kale önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

59. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Josef de Souza’nın kafa vuruşunda kale önünde Michy Batshuayi’ye de çarpan meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

81. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, İlker Takpak xx

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx (Serdar Saatçı dk. 46 x), Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx Josef de Souza xx, Can Bozdoğan xx (Atiba dk. 76 x), Rachid Ghezzal xx, Güven Yalçın xx (Alex Teixeira dk. 66 x), Cyle Larin xx (Kevin N’Koudou dk. 76 x), Michy Batshuayi xx

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Montero, Gökhan Töre, Kerem Kalafat, Emirhan İlkan, Umut Meraş,

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Isaac Sackey xx, Burak Öksüz xx, Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Mehdi Boudjemaa xx, El Kaabi xx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 90+2 ?), Ruben Ribeiro xx (Selimcan Temel 90+6 ?), Saba Lobjanidze xx (Dylan Sanit-Louis dk. 79 x), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Simon Falette, Kahraba, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Yassine Benzia, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Michy Batshuayi (dk. 16) (Beşiktaş), Saba Lobjanidze (dk. 42) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Can Bozdoğan (Beşiktaş), El Kaabi, Onur Ergün, Adekugbe, Ruben Ribeiro (Hatayspor)

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