Sahadaki futbol kar yağışı gibi hızlı olunca tribünlerdeki seyircilerin de içini ısıtan bir maç çıktı ortaya. İki takımın da ilk dördü hedeflemesi sebebiyle büyük öneme sahip olan maça Beşiktaş hızlı başladı. Önder Karaveli bu defa hücumdaki bütün ağır silahları bir arada oynattı. Karaveli'nin göreve başladığından bu yana ikinci golü bulmak yerine geriye çekilme tercihi dün de Beşiktaş'ın oyunu koparmasını engelledi.

GOLÜ ATTI, DURDU

Golü bulana kadarki boğucu baskıdan bir anda vazgeçen rakibi karşısında Hatayspor her an golü bulabilecek gibiydi, öyle de oldu. Kar yağışının görüş alanını ciddi ölçüde düşürdüğü anlarda siyah beyazlı oyuncuların kendi kalesinin çevresinden oyun kurma isteği de anlamsızdı. Batshuayi gol kaçırma rekoru kırmaya çalışırken, Karaveli de değişikliklerle oyun üstünlüğünü kendi elleriyle rakibe verdi.

YANLIŞ TERCİHLER

10 numarada daha iyi olduğunu ispatlamasına rağmen Güven'in yerine Teixeira'nın oyuna girmesi garipti. Son 15 dakikaya girilirken üç aylık sakatlığını yeni atlatan N'Koudou son çare olarak kullanıldı ama işe yaramadı. Beşiktaş hem Batshuayi'nin kaçırdığı anormal goller hem de Önder Karaveli'nin yaptığı yanlış tercihler sebebiyle üst üstü üçüncü defa kazanamadı, ilk dört hedefini de ateşe attı.

GOL ATAMIYORUZ

Beşiktaş'ta dün çift golcü (Batshuayi ve Güven) ilk on birde oynasa da değişen bir şey olmadı. Batsman yine çok fırsat kaçırırken N'Koudou ve Ghezzal maçın ardından isim vermese de forvete yüklendi. N'Koudou, "Geri dönmek güzel. Üç puan alsak daha iyi olacaktı. Gol sıkıntımız var ama bunun cevabı bende değil. Beşiktaş forması giyen her oyuncu elinden geleni yapmak zorundadır" derken, Rachid Ghezzal, "Her maç aynı şey oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Yine iyi başladık, öne de geçtik ama skoru tutacak, maçı bitirecek golü bulamadık ve faul olmayan bir pozisyondan gol yedik" siteminde bulundu.

HEP AYNI ŞEYLER OLUYOR

Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Önder Karaveli, "Buna benzer maçları çok defa oynadık, hep aynı şey oluyor. Berabere kaldığımız maçların hepsinde oyunun üstünlüğü bizdeydi ama gol yollarında sıkıntı yaşadık. Batshuayi eleştiriliyor fakat yükü ağır. Yakaladıklarını gol yapsa, farklı kazanırdık. Fakat başka oyuncular da gol kaçırıyor" sözlerini kullandı.

