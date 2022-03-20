Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa defterini kapatan Galatasaray lige iyi bir dönüş yapmak istiyor. Ancak sıkışık fikstürde Barcelona, Beşiktaş maçları oynayan ve Barcelona dönüşü İzmir’e gitmek zorunda kalıp yollarda yorulan sarı kırmızılılar, Gaziantep’e tek antrenmanla hazırlanabildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle cuma salonda çalışan Aslan dün Nef Stadı’nda idman yapmak zorunda kaldı. Yorgunluk, eksikler ve hava koşulları gibi etkenlere rağmen Cimbom’da hedef üç puan olarak belirlendi.

GOMIS ON BİRE

Domenec Torrent özellikle oyuncularının UEFA Avrupa Ligi’nden elenmelerine rağmen ortaya koydukları oyun ve mücadelenin galibiyet için yol gösterici olduğunun altını çizdi. İspanyol teknik adam yorgunluğu da hesaba katarak kritik mücadele öncesi rotasyon yapmayı planlıyor. Kart cezalısı Mustafa’nın yokluğunda, Gomis’i en uçta görevlendirecek Torrent kanatta ise Emre’ye formayı verecek. Torrent, galibiyetin şifresini de "Erken gol bulmak" olarak değerlendirdi.

Galatasaray’ın Avrupa performansı kasasına yaradı! 17 milyon euro kazandı Avrupa’daki başarısıyla tüm gözleri üzerine çeken Galatasaray, İspanya devi Barcelona’ya elense de taraftarlardan tam not aldı. Gruplardan itibaren yenilgisiz devam eden Sarı-Kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa Ligi’nde elde ettiği galibiyetlerle kasasına 17 milyon Euro kazandırdı. Öte yandan takımın yıldızları Kerem, Marcao ve Nelson birçok dev kulübün radarına girdi.

Kalbimiz bin Barça! Galatasaray Avrupa'ya veda etti Temsilcimiz Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Marcao'nun golüyle öne geçti, çeyrek final için avantaj yakaladı. Fakat Katalan ekibi sonrasında temsilcimize neredeyse top göstermedi (topla oynama yüzde 67-33). Pedri ve Aubameyang'ın golleri acı elenişi getirdi.