Türkiye Gazetesi

Sözleşmesini uzatmayan Berke Özer, Fenerbahçe’den resmen ayrılıyor. Başkan Ali Koç’un ilk dönemlerinde Altınordu'dan Barış Alıcı ile birlikte transfer edilen Berke, kariyerini Avrupa’da sürdürecek.

FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç futbolcunun imza töreninde Berke ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç törende, "İki taraf için de böyle hayırlı olacağını düşünüyoruz. Berke önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" dedi.

BENFICA İLE ANLAŞTI

Tivibu Spor yorumcusu Gökmen Özcan, Berke'nin Benfica ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Özcan, "Berke Özer, Benfica ile anlaşmaya vardı. Benfica ile ön anlaşma sağladı. Yeni sezonda Benfica formasıyla göreyeceğiz büyük bir ihtimalle. Altınordu'dan gelen, yetişen bir kaleci. Sezon sonunda yolların ayrılması Fenerbahçe için kayıp ama Türk futbolu için kazanç. Portekiz önemli bir fırsat. Bu yüzden Fenerbahçe ile devam etmediğini biliyorum. Sosyal medya hesaplarını kapatmıştı eleştiri aldığı için de çok etkilendi. Genç futbolcular sosyal medyadan çok etkileniyor" dedi.

Fenerbahçe'de hedef 27 puan İsmail Kartal, mecburiyet olmadıkça değişiklik yapmadan aynı oyuncularla 2.’likkovalayacak.

Fenerbahçe, Konya'yı gözüne kestirdi Alanya galibiyetiyle havaya giren sarı lacivertliler, Konya’dan rövanşı alıp ikincilik iddiasını artırmak istiyor. Eli güçlenen Kartal bütün planlarını 3 puan için yapıyor

Fenerbahçe geleceği tapuladı Sarı Lacivertliler, peşlerinde dünya devlerini koşturan yeteneklerinin mukavelelerini tazeledi. Artık uzun süre kafalar rahat, gelecek çok daha parlak.