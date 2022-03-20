Türkiye Gazetesi

Beyaz TV’de ekranlara çıkan ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş’ın teknik direktörlük için Valerien Ismael ile anlaştığını açıkladı. Ismael hakkında önemli açıklamalarda bulunan Engin, “Fransız teknik direktör ile anlaşma sağlanmış hayırlı olsun” dedi. Önemli eleştirilerde de bulunan ünlü yorumcu, Siyah-Beyazlıların büyük bir risk aldığını dile getirdi.

3 İSİM İSTEMİŞ

Sinan Engin Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve N'Kodou'nun Valerien Ismael'i tanıdığını belirterek gelmesini istediklerini belirtti. Fransız hocanın kredisinin çok olmadığını düşünen Engin, hocanın 3 dil bilmesinin de önemsiz olduğunu söyledi.

Sinan Engin’in açıklamaları şöyle;

"GHEZZAL, ROSIER VE N'KOUDOU ÇOK İSTEMİŞ”

"Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael ile anlaşmış, hayırlı olsun. Önyargılı olmamak lazım. Bakacağız, önemli olan saha sonuçları. Hiçbir başarısı yok ama inşallah çıkışını Türkiye'de yapar. N'Koudou, Rosier ve Ghezzal tanıyormuş çok istemişler.

BÜYÜK RİSK

Büyük risk. Çok kredisi olduğunu düşünmüyorum. Ben risk olarak görüyorum. 3 dil biliyormuş ama çok önemli değil. Kapalıçarşı'da da var, 8 dil biliyorlar. Ben antrenörlüğüne bakarım.

“HAFTAYA GELİYOR”

Stoperlerden çok akıllı antrenör olmaz ama bakalım. Bu çocuk Beşiktaş taraftarını heyecanlandırır. Karizması var, kenarda ateşli hareketleri var. Haftaya geliyormuş. Hayırlı olsun.

Ceyhun Kazancı kaliteli çocuktur. Akıllıdır, topçu olmasa da futbolu iyi bilir. Anlaşmış, hayırlı olsun. 3-5 haftada belli olur."

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