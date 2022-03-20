Türkiye Gazetesi

İngiltere hükümeti tarafından ağır yaptırımlara uğrayan Rus oligark Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea’yi satılığa çıkarmıştı. Yaşananların ardından Bitlisli Mutki aşiretinin liderlerinden iş adamı Muhsin Bayrak, İngiliz devine talip olduklarını ve teklif götürdüklerini açıkladı.

“YANLIŞ ADRESE MAİL YOLLADIK”

İngiliz devi Chelsea için yapılan teklifler dün sona erdi. Ancak Bitlisli aşiret lideri Muhsin Bayrak’ın teklifi ulaşmadı. Bayrak, "Yanlış adrese mail yolladık, çok üzgünüz" diyerek fırsatı kaçırdıklarını açıkladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Muhsin Bayrak’ın bu açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu. Bayrak’ın açıklamalarına futbolseverlerden üst üste tepki geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Abramovich’in yeni planı belli oldu! Chelsea'yi satıp Süper Lig’den takım satın alıyor İngiliz hükümetinin aldığı yaptırım kararlarıyla sahibi olduğu Chelsea'yi elinden çıkarmak zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramovich, yeni yatırımlarını Türkiye’de yapacak. Türkiye’yi güvenli liman olarak gören Abramovich’in Göztepe’ye talip olduğu ve satış işlemleri için harekete geçtiği belirtildi.

İngiliz devi Chelsea'ye teklifler yapıldı! Türk iş adamı Muhsin Bayrak listede yok Avrupa ülkelerinin Rus iş adamlarına yaptığı yaptırımlar sonrası Rus oligark Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiliz devi Chelsea'yi satışa çıkardı. Daha önce Chelsea’ye talip olduğunu duyuran ve görüşmelere başladıklarını belirten Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri iş adamı Muhsin Bayrak, prosedürdeki bir yanlışlık sebebiyle teklif veremediğini açıkladı.

Chelsea'nin satışı durduruldu! Aşiret ağasının hayalleri suya düştü Rusya'nın askeri harekatından sonra belirli yaptırımlar uygulayan İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş adamının mal varlıklarını dondurdu. Alınan kararla beraber Chelsea'nin satış işlemleri de askıya alınmış oldu.