Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Sivasspor - Altay maçı sonrası İzmir temsilcisinin teknik direktörü Serkan Özbalta, istifa etti. Altay, Sivasspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.

İSTİFA ETTİ

Mert Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta, Sivasspor deplasmanında son dakika yediği golle mağlup olmuştu. Maçın ardından Özbalta görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ÖNCEDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek" ifadelerini kullanmıştı.

7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Altay, Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1.57 puan ortalaması yakaladı. İzmir temsilcisi, bitime 8 hafta kala Süper Lig'de 29 puanla 17. sırada yer alıyor.

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