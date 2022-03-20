Türkiye Gazetesi

Monaco ile Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Stade Louis II'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

BEN YEDDER GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 25. ve 84. dakikalarda Wissam Ben Yedder, 68. dakikada ise Kevin Volland kaydetti. Messi'nin kadroda olmadığı PSG'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Neymar, 77. dakikada yerini Draxler'e bıraktı. Fransız golcü Ben Yedder, bu sezon ligde 17. golünü atarak gol krallığında zirveye yerleşti.

PSG DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İç sahadaki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Monaco puanını 44'e yükseltirken, ligde üst üste 3. deplasman mağlubiyetini alan lider Paris Saint Germain 65 puanda kaldı.

PSG Neymar’ın sakatlığıyla yıkıldı! Acı içinde yerde kaldı Neymar’dan kötü haber. Fransa Ligue 1'de St-Etienne-PSG karşılaşmasında 83’üncü dakikada Macon’un müdahalesiyle yerde acı içinde kıvranan Neymar, gözyaşlarına boğuldu. Yıldız futbolcu, sedyeyle sahadan çıkartıldı. Yaşananların ardından açıklama yapan PSG'nin hocası, sağlık durumu hakkında olumsuz konuştu.

PSG transfer haberleriyle yine gündemde! Neymar için bomba iddia Ligue 1’de rakipleriyle puan farkını açan PSG, açık ara liderliğini sürdürüyor. Transfer haberleriyle gündemden düşmeyen Fransız ekibinde önce Mbappe sonra da Messi’nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Şimdi ise Neymar’a tekliflerin olduğu ve gönderilmek istendiği iddia edildi.