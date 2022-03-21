Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın son dokuz maçın sadece ikisinde galibiyet alabilmesi Önder Karaveli’nin sonunu hazırladı. Siyah beyazlı yönetim bir an önce yeni bir teknik direktörü takımın başına getirerek gelecek sezonun yapılanmasının başlamasını istiyor. Yönetim bu doğrultuda Trabzonspor maçına Önder Karaveli ile çıkmama kararı aldı. Millî arada yeni hoca netleştirilecek. Kartal’ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hızlandırdığı temaslar sonrası Fransız teknik adam Valerien Ismael ile anlaşmaya vardı.

ARTIK SONA GELİNDİ

Son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich’i çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden yürütülen görüşmelerde sona doğru gelindi. Sözleşme yapılması hâlinde Ismael’in birkaç gün sonra İstanbul’a geleceği ve siyah beyazlıların, Trabzonspor deplasmanına yeni teknik adamla çıkabileceği belirtildi. Üç dil bilen tecrübeli teknik adam tam bir hücum futbolu aşığı. Orta alanda presten hiç vazgeçmiyor. Ön alanda boğucu baskı yaptırmayı seviyor ve gelişime açık bir teknik adam...

SON KARAR ÇEBİ'NİN

Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael ile 1+1 prensip anlaşmasına vardı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın el sıkıştığı Fransız teknik adamı başkan Ahmet Nur Çebi de onaylarsa imzalar atılacak. Önder Karaveli ise, Ismael’in teknik ekibinin içinde olacak.

DİRİ VE BOĞUCU

West Bromwich Albion’da 126 kilometre koşu ortalaması tutturarak yakalanması zor bir rekora imza atan Valerin Ismael’in oynattığı takımların yaş ortalaması her zaman 24’ün altında oldu.

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