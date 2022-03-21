Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

İstim üstünde Fenerbahçe ikincilik kovalıyor, sezonun flaş ekibi Konya yerini garantiye almak istiyordu. Haftanın en kritik maçına arzulu başlayan ev sahibiydi ama hem Mesut hem İrfan Can sahada olunca ataklarda yaşanan akıl karışıklığı Konya’ya yaradı. Yeşil beyazlılar ise rakibin etkili presine rağmen oyunundan taviz vermese de pozisyon üretmekte zorlandı. Gole en yakın pozisyon 16’da yaşandı. Ancak Osayi’nin sağ çaprazdan vuruşunda Sehic hata yapmadı.

SAVUNMA UYUYUNCA

Crespo’nun çaldığı toplar, hücumda Mesut’un yavaş temposuyla ölürken, Rossi’nin bindirmelerde eksik kalması Fenerbahçe ataklarını baltalarken, Konya golü buldu. 35’te Skubic’in sağ taraftan kullandığı taç atışında kendini unutturan Cikalleshi’nin pasında Çekici’nin vuruşuna engel olan Altay boşta kalan topta Bytqui’e set çekemedi: 1-0.

Tribünün itmesiyle skoru dengelemeye çalışan Fenerbahçe ataklarını sıklaştırsa da devreyi mağlup kapatmaya razı oldu.

KIM HAYAT VERDİ

İsmail Hoca'nın, ikinci yarıya Mesut-Pelkas değişikliğiyle başlaması etkisini hemen hissettirdi. Sarı lacivertliler, ipleri tamamen eline alan İrfan Can liderliğinde Konya kalesini ablukaya aldı. 66’da İrfan’ın kullandığı frikikte Sehic’in topu sektirmesini Kim affetmedi: 1-1. Tabela eşitlendikten sonra morallenen ve kazanma isteğiyle rakip kalede kurduğu baskıyı artıran Fenerbahçe 3 puana Pelkas’ın 88’deki plasesiyle ulaştı: 2-1.

HİÇ ŞÜPHE ETMEDİM

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söylerken, "Allah biliyor geriye düştüğümüz zaman dahi içimde en ufak bir maçı kaybedeceğimize yönelik bir şüphe yoktu" dedi. Hoca, "Maça çok iyi hazırlandık, ekibimle rakibimizi iyi analiz ettik. Neyi planladıysak oyuncularım bunları sahada yerine getirmeye çalıştı. Taraftarı tribünde mutlu olduğunu görmek, bizi daha çok mutlu ediyor. Bu galibiyeti, muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum" sözlerini kullandı.

SZALAI SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Attila Szalai dünkü maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Macar futbolcu karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlık yaşarken bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve yerini Novak'a bırakmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u evinde mağlup etti Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, maçı önde tamamlamayı başardı. Fenerbahçe, 2. sırada yer alan Konyaspor'u 2-1 yenerek takibini sürdürdü. Sarı Kanarya, lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi umudunu artırdı.

Fenerbahçe'de hedef 27 puan İsmail Kartal, mecburiyet olmadıkça değişiklik yapmadan aynı oyuncularla 2.’likkovalayacak.