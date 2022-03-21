Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa sahnesindeki başarılı yürüyüşü Barcelona karşısında dramatik şekilde sonlanan Galatasaray lige iyi bir dönüş yapmak istiyordu. Ancak sarı kırmızılılar ne Beşiktaş maçındaki gibi baskılı ne de Barcelona karşısındaki gibi taktik disiplini bir oyun çıkarabildi. Savruk, düşük pas isabeti ve defansta yapılan hatalar ön plana çıkarken Gaziantep daha etkili gözüktü. Buna rağmen öne geçen Aslan yine skoru tutamadı: 1-1.

ÖNE GEÇTİ ANCAK...

Maça istekli başlayan Erol Bulut’un öğrencileriydi. Daha ilk dakikada Muslera öyle bir pas hatası yaptı ki, Muhammed isabetli bir şut çıkarabilseydi ev sahibi âdeta karşılaşmaya önde başlayacaktı. 24’te bu sefer Muslera, Kitsiou’nun karşı karşıya kaldığı anda ayaklarıyla mutlak golü çıkararak hatasını telafi etti. 34’te Kerem rakibini harika geçti, pasında Morutan bekletmeden vurdu, defanstan dönen topu Gomis ağlara yolladı: 1-0.

MAXIM ŞOV YAPTI

İlk yarının son saniyelerinde Djilobodji, Maxim’in ortasında arka direkte golü buldu: 1-1. İkinci yarıya iki taraf da gol bulmak umuduyla hızlı başladı. 71’de Berkan’ın, Figueiredo’ya hamlesi sonrası kazanılan penaltıda Maxim takımını öne geçirdi: 2-1. Üç dakika sonra Gomis sadece birkaç metreden Günay’ı geçemedi. 81’de Maxim’in şık çalımlar sonrası kestiği topu Figueiredo net bir vuruşla ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 3-1

GOMIS'İN İLKLERİ

Sarı kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Gomis, Gaziantep'e karşı sahaya çıktığı ilk maçta gol attı. Galatasaraylı isim, Süper Lig kariyerinde 19 takımın 17'sinin ağlarını havalandırma başarısı gösterdi. Gol atamadığı iki kulüp ise Fenerbahçe ve Beşiktaş olarak dikkati çekti. Ayrıca Fransız forvet ilk on bir başladığı bir maçta da ilk defa gol sevinci yaşadı. Gomis, diğer üç golünü sonradan oyuna girdiğinde kaydetmişti.

Galatasaray'da şifre: Erken gol Barcelona karşısında sergilenen mücadeleden memnun olan Domenec Torrent, galibiyet için erken gol bulmalarının önemine dikkat çekti.

Galatasaray’ın Avrupa performansı kasasına yaradı! 17 milyon euro kazandı Avrupa’daki başarısıyla tüm gözleri üzerine çeken Galatasaray, İspanya devi Barcelona’ya elense de taraftarlardan tam not aldı. Gruplardan itibaren yenilgisiz devam eden Sarı-Kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa Ligi’nde elde ettiği galibiyetlerle kasasına 17 milyon Euro kazandırdı. Öte yandan takımın yıldızları Kerem, Marcao ve Nelson birçok dev kulübün radarına girdi.