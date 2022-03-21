Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, evinde ikinci sırada yer alan Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ve Avrupa yolunda kritik öneme sahip 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertliler, Konyaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bir pozisyonda kenarda yaşadığı heyecan ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

"KIM MIN-JAE İLE HÜCUMA ÇIKTI"

Fenerbahçe, Kim Min-jae'yle hızlı atağa çıkarken İsmail Kartal da kenarda koşarak futbolcusuna destek verdi. O anları anlatan yayıncı kuruluş spikeri ise, "İsmail Kartal da kenarda adeta Kim Min-Jae'yle hücuma çıktı" ifadelerini kullandı.

"KENARDAN ENERJİMİ KATMAK İSTEDİM"

Karşılaşma sonrası o anlar ile ilgili açıklamada bulunan Kartal, "Min-jae konusuna gelince, kendisi karakterli bir oyuncu. Öne gelmişti ve topla daha hızlı çıkabilsin diye kenardan enerjimi katmak istedim, böyle bir şey oldu" dedi.

Takımdaki hoca arayışı ile ilgili soruya da cevap veren Kartal, "Hoca arayışı olabilir, burası Fenerbahçe ve benim kırgınlığım yok. Bu yönetimin takdiridir. Artık ben o işleri düşünmüyorum. Önümüzdeki maçları nasıl en iyi şekilde geçiririm ona bakıyorum" açıklamasını yaptı.

Görüntü: Beinsports

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yaklaşık 1,5 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Taraftarlar ise paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu.

Bazı taraftar yorumları ise şu şekilde:

"Çok güzel adam ya umarım kulüp içinde bu görevde kalır", "Ben senden razıyım gönlü güzel hocam", "İsmail hocamız, maça o kadar dalmış kı, Kim ile beraber depar atıp, atağa çıktı. Tebrikler hocam", "İsmail Hoca bu camianın evladı gönülden Fenerbahçe'li....".

Fenerbahçe'den dev adım! Şampiyonlar Ligi şansı arttı İsmail Kartal'ın takımı kritik karşılaşmada Bytyqi'nin golüyle geri düşse de yılmadı. Kim'in golüyle beraberliği yakalayan sarı lacivertliler Pelkas'ın klas vuruşuyla çok değerli bir üç puan aldı.