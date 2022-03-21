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Portekiz milli takımında Pepe şoku!
21.03.2022 - 21:33 | Son Güncelleme: 21.03.2022 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Korona virüs testi pozitif çıkan Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Etiketler : koronavirüs,pepe,portekiz,
838818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/838818.aspx
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