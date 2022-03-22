Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçta futbol mücadelesinden ziyade hakem Onur Coşkunses'in gösterdiği kartlar damga vurdu. Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, yanlış anlaşılma üzerine futbolcuya bir sarı kart daha gösterip kırmızı kartla oyuncuyu maçtan attı. Gerçek 4. hakemin müdahalesi ile ortaya çıktı.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

Eyüpspor-Adanaspor Mücadelenin 87. dakikasında Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 4. hakemin uyarısıyla hatasını anlayan Coşkunses, 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.

Malatya-Kasımpaşa maçında ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen kaptanı rakip oyuncular tuttu Küme hattında olan Yeni Malatyaspor, son haftalarda aldığı puanlarla çıkış yakalayan Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleye ise Sadık Çiftpınar damga vurdu. Takımı gerideyken taraftarlar tarafından ıslıklanan Çiftpınar, sinirlenerek sahayı terk etmek istedi. Tecrübeli futbolcuyu ise Kasımpaşalı futbolcular durdurdu.

Taraftarlar locasını bastı, ünlü oyuncu Pelin Öztekin’in maç keyfi karakolda bitti Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Galatasaray-Trabzonspor maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte stada gitti. Öztekin ve arkadaşlarına, yan locadan laf atılması üzerine kavga çıktı. Fanatik taraftarlar ünlü oyuncunun locasını basınca kavga karakola taşındı.

Yeşil sahalarda görülmemiş anlar! Futbolcular maçın hakemini öldüresiye dövdü Arjantin bölgesel amatör liginde La Puerta ve Sportivo Tirolesa takımları, kupa finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı penaltılarda kaybeden La Puertalı futbolcular, hakeme saldırarak öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler sonrası ağır yaralanan hakem hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada hakemin durumunun kritik olduğu belirtildi.