Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz maçı öncesinde takımın durumunu ve hedeflerini anlattı. Hem mental hem fizik olarak maça hazır olduklarını söyleyen Kuntz “Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği bir oyun oynayacağız” dedi.

SAVUNMA VE HÜCUM!

Alman teknik adam, “Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Sadece kaybettikleri Sırbistan değil, gruptaki diğer maçlarını da analiz ettik. Ama asıl bizim ne yapacağımız önem taşıyor. Portekiz'e karşı sadece savunma yapmakla kazanamazsınız. Pozisyon bulabilecek oyuncularımız var. Ofansif olarak güçlüyüz, aynı zamanda savunmamız da iyi. Cesaretle sahaya çıkabilecek bir takımız. Kendimize güvenmemiz lazım. Onlar bizi yenmek zorunda" diye konuştu.

ARDA GÜLER KONUSU

Kuntz, kadro tercihiyle ilgili olarak “Şu anda formda olan, takımlarında iyi performans gösteren isimleri seçtik. Kimi niye aldığımızı ya da almadığımızı tek tek açıklayamayız” derken Arda Güler’e özel parantez açarak “Fenerbahçe’de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, Portekiz gibi bir rakibe karşı kadroya çağrılmasını beklemek gerçekten çok anlamsız. Bırakalım bu genç oyuncular önce kendi yaş kategorilerinde gelişsin” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR MAHİYETİNDE

Stefan Kuntz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok’un ilk defa millî takımda yer alması hakkında “Bu oyuncularımızın performanslarını takdir ettiğimizi gösteren bir şey bu. Aynı şekilde hocalarının onları hazırlaması ve millî takım seviyesine getirmesine de bir teşekkür mahiyetinde” dedi.

EMRE MOR'U İZLİYORUZ

Alman teknik adam, son dönemde formunu artıran Emre Mor hakkında “Kendisiyle bir görüşmem olmadı. Almanya’da ya da İspanya’da işler neden istediği gibi gitmedi tam sebebini bilmiyorum. Şu anda bir kıpırdanma içerisinde. İlerleyen aylarda onu izliyor olacağız” dedi.

YAZICI İNANIYOR

Millî futbolcu Yusuf Yazıcı, "Portekiz çok özel oyunculara sahip bir takım ama biz de Türkiye’yiz. Kendi potansiyelimizi sahaya yansıtırsak gerisi kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum" açıklaması yaptı.

HAMİT ALTINTOP: KONYA'DA FİNAL!

A Millî Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, "Evet Portekiz favori. Fakat Sırbistan maçında da zaaflarını görebildik. Amacımız belli. Biz turu geçmek istiyoruz. Oyuncular formda. Final maçını Konya'da yapmak istiyoruz" dedi.

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A Milli Takım aradığı golcüyü buldu! Stefan Kuntz'tan Deniz Undav hamlesi A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, golcüsünü Belçika’da buldu. A Milli Takım için Union St. Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav ile görüşme gerçekleştiren Kuntz, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Attığı 20 golle ligde takımı sırtlayan Deniz Undav, başarılı performansıyla büyük kulüplerinde dikkatini çekmiş durumda.