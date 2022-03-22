Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta gelecek yeni teknik direktör konusunda yine sağlam adım atılması hedefleniyor. Abdullah Avcı’yla önceki yönetimin yaptığı sözleşme gereği 17 milyon liralık tazminat ödemek zorunda kalan siyah beyazlı yönetim, artık seçtiği hocalarda bu duruma büyük önem gösteriyor. Sergen Yalçın’la tazminatsız sözleşme imzalayan yönetim, yeni teknik direktörle de aynı şekilde anlaşma yapacak. Valerien Ismael’in tercih edilme sebeplerinden biri de tazminat konusuna onay vermesi.

HER YÖNDEN AVANTAJ

Her ne kadar Fransız teknik adamın görev yaptığı takımlarda sezonu tamamlayamamış olması taraftarı düşündürse de yönetim bu tercihinden memnun. Hırsı, taktik bilgisi, gençlerle çalışma becerisi, hücum oynatması Fransız teknik adamın seçilmesinde belirleyici olsa da finansal koşulların da payı büyük. Tazminat almayacak olmasının yanı sıra yıllık 700 bin avro ücret kazanacak olan 45 yaşındaki teknik adamın sözleşme uzatma opsiyonu da siyah beyazlı yönetimde olacak.

DEVEDE KULAK ÜCRET

Ismael, 700 bin avroluk ücretiyle Beşiktaş’a gelirse üç büyüklerde yakın zamanda görev yapan teknik adamlar arasında en az kazanan isim olacak. Senelik 1,5 milyon avroya imza atan Vitor Pereira, bir senelik ücretini de tazminat olarak almıştı. Domenec Torrent de senelik 1,5 milyon avroya imza attı. Gönderilmesi durumunda ise tazminatı 2,7 milyon avro.

Beşiktaş Valerien Ismael ile anlaştı Hücumda baskıyı çok seviyor, orta alanda presten vazgeçmiyor, yenilgiyi kabul etmiyor. Gençlerle iyi anlaşıyor, üç dil biliyor, gelişime açık bir teknik adam.