Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa macerasını sonlandıran Galatasaray, mart ayında hedefsiz kaldı. Ligdeki kötü gidişatına Beşiktaş derbisinde ara veren sarı kırmızılılar, Gaziantep maçında aldığı mağlubiyetle âdeta kaldığı yerden devam etti! Sezona büyük umutlar ve geleceğin takımını kurma parolasıyla başlayan Aslan, bu yolda yaklaşık 23 milyon avroluk bir yükün altına girdi. Maddi olarak zaten zorlu bir süreçten geçen sarı kırmızılılar en büyük yatırımı 11 milyon avronun üzerinde para harcadığı merkez orta saha bölgesine yaptı.

NE HÜCUM, NE DEFANS

Bu bölgeye Cicaldau, Berkan, Assunçao ve Pulgar alındı. Ancak dört takviyeden sadece Cicaldau gol atma başarısı gösterirken, Assunçao sadece 134 dakika süre alıp geri gönderildi. Devre arası acil koduyla getirilen Pulgar da hayal kırıklığının ötesine geçemezken o da sadece 138 dakika oynadı. Berkan Kutlu’nun ise sadece iki asisti var. Orta sahası pozisyon üretmenin yanı sıra defansif katkıda da sınıfta kalan Galatasaray ligde dipten kurtulmadı, Avrupa’ya havlu attı ve yarınlara yeni borçlar ekledi.

GÜÇLÜ BAĞLARIM VAR

Gomis, Fransız basınına konuştu. İstanbul’a dönmekten mutlu olduğunu belirten yıldız isim “Galatasaray’la, bu şehirle, bu taraftarlarla güçlü bir geçmişim var. Güzel bir aşk hikâyesi... Bu hikâyeyi tamamlamak önemliydi” dedi. Fransız oyuncu, “Takımı nasıl buldun” sorusuna ise “Tanıdığım G.Saray’dan farklı şekilde genç bir ekip var. Belli bir yaşa geldim ve yedekteyim” cevabını verdi.

NEFES ALACAKLAR

Domenec Torrent, uzun süredir sıkışık fikstürden dolayı aralıksız çalıştırdığı öğrencilerine dört gün izin verdi. Millî arayı fırsata çevirmek isteyen İspanyol çalıştırıcı izinden sonra mini bir kamp programı gerçekleştirip kalan günlerde çift idman yaptırmayı planlıyor.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Bir süre önce EnerjiSa ile işbirliğine giderek Nef Stadyumunun üstünü güneş panelleriyle kaplayan G.Saray, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Başkan Burak Elmas’a bugün statta plaket takdim edilecek.

Galatasaray Maxim'i durduramadı Ligde kötü gidişe az da olsa son veren sarı kırmızılılar, Avrupa’ya veda etmesinin ardından yine kayıpları oynadı. Cimbom öne geçtiği maçtan farklı mağlup ayrıldı. Gaziantep 6 maç sonra kazanıp ateş hattından uzaklaştı.

Galatasaray’ın Avrupa performansı kasasına yaradı! 17 milyon euro kazandı Avrupa’daki başarısıyla tüm gözleri üzerine çeken Galatasaray, İspanya devi Barcelona’ya elense de taraftarlardan tam not aldı. Gruplardan itibaren yenilgisiz devam eden Sarı-Kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa Ligi’nde elde ettiği galibiyetlerle kasasına 17 milyon Euro kazandırdı. Öte yandan takımın yıldızları Kerem, Marcao ve Nelson birçok dev kulübün radarına girdi.