Türkiye Gazetesi

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sahibi olduğu Chelsea'yi satmak zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramovich, Süper Lig ekibi Göztepe’yi satın almak için harekete geçti. İddialarla ilgili henüz Abramovich’ten bir açıklama gelmezken, İzmir ekibinde Başkan Mehmet Sepil'in istifası söylentileri güçlendirdi.

ÖZEL UÇAĞI VE YATIYLA TÜRKİYE’YE GELDİ

İngiltere'nin The Telegraph Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Roman Abramovich hakkında ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Chelsea’yi elden çıkarmaya çalışan Rus milyarderdin, , Süper Lig ekibi Göztepe'yi atın alacağı iddia edilmişti. Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Abramovich'in, Solaris isimli yatının uluslararası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de söylentileri güçlendirdi.

Mehmet Sepil

BAŞKANIN İSTİFASI DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe kulübünden henüz bir açıklama gelmezken, başkan Mehmet Sepil'in istifa etmesi dikkat çekti. Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı.

Chelsea'ye talip olmuştu! Bitlisli aşiret ağısının açıklamaları ortalığı karıştırdı Rus milyarder Roman Abramovich’in yaptırımlardan sonra satılığa çıkardığı Chelsea'ye talip olan Bitlisli Mutki aşiretinin liderlerinden Muhsin Bayrak, yanlış adrese mail attıklarından dolayı fırsatı kaçırdıklarını açıklamıştı. Muhsin Bayrak’ın bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Tepkiler üst üste geldi.

Abramovich’in yeni planı belli oldu! Chelsea'yi satıp Süper Lig’den takım satın alıyor İngiliz hükümetinin aldığı yaptırım kararlarıyla sahibi olduğu Chelsea'yi elinden çıkarmak zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramovich, yeni yatırımlarını Türkiye’de yapacak. Türkiye’yi güvenli liman olarak gören Abramovich’in Göztepe’ye talip olduğu ve satış işlemleri için harekete geçtiği belirtildi.

İngiliz devi Chelsea'ye teklifler yapıldı! Türk iş adamı Muhsin Bayrak listede yok Avrupa ülkelerinin Rus iş adamlarına yaptığı yaptırımlar sonrası Rus oligark Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiliz devi Chelsea'yi satışa çıkardı. Daha önce Chelsea’ye talip olduğunu duyuran ve görüşmelere başladıklarını belirten Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri iş adamı Muhsin Bayrak, prosedürdeki bir yanlışlık sebebiyle teklif veremediğini açıkladı.