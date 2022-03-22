Türkiye Gazetesi

Önder Karaveli ile bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş’ta yeni teknik direktör belli oldu. Gündeme yerli ve yabancı birçok isim gelirken, Siyah-Beyazlı yönetim İbrahim Üzülmez konusunda anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Dün akşam Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş, Sarıyer’de bulunan bir balıkçıda buluştu. Alınan bilgiye göre önümüzdeki sezon için Güneş’le anlaşma sağlandığı öğrenildi. İbrahim Üzülmez'in ekibiyle birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Balıkçıda buluştular.

SEZON SONUNA KADAR TAKIM ÜZÜLMEZ’E EMANET

Alınan son bilgiye göre Beşiktaş sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez’e emanet olacak. Üzülmez ve ekibinin, önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in ekibinde olması yüksek ihtimal. Ancak sezon sonunda Üzülmez'in başka bir yol izleme durumu da var.

Sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ın Ismael'e ödeyeceği ücret belli oldu Fransız çalıştırıcıya yılda sadece 700 bin avro ödenecek. Ayrılık olursa kasadan tazminat çıkmayacak. Sözleşme uzatma opsiyonu da yönetimde olacak.

Beşiktaş Valerien Ismael ile anlaştı Hücumda baskıyı çok seviyor, orta alanda presten vazgeçmiyor, yenilgiyi kabul etmiyor. Gençlerle iyi anlaşıyor, üç dil biliyor, gelişime açık bir teknik adam.

Sinan Engin bombayı patlattı! Beşiktaş’ın yeni hocası belli oldu Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği haberi verdi. Engin, Beşiktaş yönetiminin aradığı teknik direktörü bulduğunu ve Valerien Ismael ile anlaştığını belirtti. Ünlü yorumcu söz konusu ismin büyük risk olduğunu da söyledi. Aynı zamanda Sinan Engin, Valerien Ismael'i Ghezzal, Rosier ve N'Koudou'nun çok istediğini söyledi.