Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla İngiltere hükümetinin yaptırımlarının hedefinden olan Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kaldı. Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmasıyla gözünü Türkiye’ye çevirdi.

TERS KÖŞE YAPTI

İngiliz devi Chelsea’yi satmak zorunda kalan Roman Abramovich, ultra lüks yatı ile şuan Bodrum’da bulunuyor. Tekrardan takım almak istediğini belirten Rus milyarderin Göztepe'yi almak istediği basına yansımıştı. Ajansspor'un haberine göre Rus milyarderin hedefinin Bodrumspor'u satın almak olduğu öğrenildi.

BODRUM’DA OLMAK İSTİYOR

Rus milyarderin 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor ile ilgilenmesinin birçok nedeni bulunuyor. İlk olarak özel nedenler ikinci olarak bürokratik engeller göze çarpıyor. Abramovich'in Türkiye'ye geldiğinde tatil için tercih ettiği ve uluslararası değer olarak gördüğü Bodrum'u çok sevdiği, birçok yabancının burada yaşamasından dolayı kulübü tercih ettiği belirtiliyor.

Abramovich'in lüks yatı Bodrum'a geldi.

YASAL OLARAK SATIN ALMA HAKKINA SAHİP

Şu anda Türkiye 2. Lig'de mücadele eden ve 1. Lige çıkma şansını sürdüren Bodrumspor, A.Ş statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor.

BAŞARILI BİR GRAFİĞİ VAR

Bodrumspor, şu anda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ve Hekimoğlu'nun ardından 3. sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı takım, oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 57 puan toplayan Bodrumspor, rakip ağlara 47 gol gönderirken 23 gol yedi.

Başkanın istifasıyla önünde engel kalmadı! Roman Abramovich Göztepe’yi satın alıyor Göztepe’de başkan Mehmet Sepil’in istifa etmesi Rus oligark Roman Abramovich iddialarını güçlendirdi. İngiliz hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası sahibi olduğu Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich, Göztepe’nin hisselerini alacağı iddiaları, Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasıyla güçlendi. Taraftarları ise heyecan basmış durumda.

Abramovich’in yeni planı belli oldu! Chelsea'yi satıp Süper Lig’den takım satın alıyor İngiliz hükümetinin aldığı yaptırım kararlarıyla sahibi olduğu Chelsea'yi elinden çıkarmak zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramovich, yeni yatırımlarını Türkiye’de yapacak. Türkiye’yi güvenli liman olarak gören Abramovich’in Göztepe’ye talip olduğu ve satış işlemleri için harekete geçtiği belirtildi.

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