Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah Beyazlı yönetim, bugünkü toplantısının ardından Valerien Ismael'de yol almaya karar verdi.

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

Beşiktaş'ın Ismael'e ödeyeceği ücret belli oldu Fransız çalıştırıcıya yılda sadece 700 bin avro ödenecek. Ayrılık olursa kasadan tazminat çıkmayacak. Sözleşme uzatma opsiyonu da yönetimde olacak.

Beşiktaş Valerien Ismael ile anlaştı Hücumda baskıyı çok seviyor, orta alanda presten vazgeçmiyor, yenilgiyi kabul etmiyor. Gençlerle iyi anlaşıyor, üç dil biliyor, gelişime açık bir teknik adam.