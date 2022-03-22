Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SADIK ÇİFTPINAR'A PFDK ŞOKU

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın da Kasımpaşa maçındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Ali Koç'a PFDK şoku! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), tarafından para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

PFDK, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'a kötü haber Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mert Hakan Yandaş ile Puchacz'a ikişer maç ceza verildiğini duyurdu.

Ali Koç'a PFDK şoku! Fenerbahçe Başkanı iş adamı Ali Koç'un, sportmenliğe aykırı açıklama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği öğrenildi.