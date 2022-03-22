Türkiye Gazetesi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyon oldu. CEV Kupası Finali ilk maçında rakibini İstanbul’da 3-1 mağlup eden termsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 2-0 kazanarak CEV Kupası’nın 2021-2022 sezonu şampiyonu olmayı başardı.

KUPAYI İKİNCİ KEZ KAZANDILAR

Daha önce iki kez FIVB Dünya şampiyonluğu, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir kez de Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu kazanan Eczacıbaşı, CEV Kupası’nı 2018 yılının ardından ikinci kez kazanmış oldu. Ayrıca 2022 CEV Kupası, Eczacıbaşı Spor Kulübü müzesindeki 80. kupa olarak tarihe geçti.

Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finale çıktı AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA finalde VakıfBank ile karşılaşacak.