Türkiye Gazetesi

Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası yolunda play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan A Millî Takım’da teknik direktör Stefan Kuntz, oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor. Porto’ya turistik seyahat yapmaya gelmediklerini vurgulayan Kuntz “Kâğıt üzerinde Portekiz bizden daha güçlü görünüyor olabilir ancak tek maçlık oyunlarda her şey mümkün. Öncelikle bu maçı kazanabileceğimize kendimizi inandırmamız ve sahada çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KONYA'YA TAŞIYALIM

Sadece savunmada kalarak maçı kazanamayacaklarını vurgulayan Alman teknik adam “Biz kaliteli bir takımız. Savunma yönümüz kuvvetli ancak cesaretle ileri çıkıp onları da rahatsız etmeliyiz” dedi. Bu maç öncesi asıl stresli olan tarafın Portekiz olduğunu ifade eden Kuntz “Onların kaybedecek daha çok şeyi var. Kendi sahalarında bizi yenmek zorundalar. Sabırla oynar, sahada oyun disiplininden kopmazsak aradığımız gol şansını bulacağımıza inanıyorum. Haydi hep beraber hikâyeyi Konya’ya taşıyalım” diye konuştu.

RONALDO'YA MERİH KISKACI

Portekiz’in en büyük gol silahı Cristiano Ronaldo’yu, Juventus’tan eski takım arkadaşı Merih Demiral kıskaca alacak. Teknik direktör Stefan Kuntz, Merih’le özel olarak görüşürken “Ronaldo’yu iyi tanıyorsun. Karşılamada onu tutma görevi senin. Ancak çizgiye giderse peşinden takip etme, yerini terk etme” talimatını verdi. İkili, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United-Atalanta karşılaşmalarında da karşı karşıya gelmişti.

Stefan Kuntz: Bizimle gurur duyacaklar Çok iyi bir performans ortaya koyacaklarını ifade eden ay yıldızlı takımın hocası “Türk halkının kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği oyun oynayacağız” dedi.