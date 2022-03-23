Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da geri sayım başladı. Burak Elmas ve yönetiminin geleceği cumartesi günü yapılacak genel kurulda belli olacak. Sarı kırmızılı yönetimin önünde üç ihtimal masada duruyor. Üyelerin birçoğu Elmas’ın erken seçim kararı almasını istiyor. Şayet Başkan bu yolu seçerse yapılacak seçimlere tekrar girip, bir anlamda güvenoyu tazeleyebilir. Diğer seçenekte ise Elmas seçim kararı almadan genel kurula girecek. Bu durumda da karşısına iki ihtimal çıkacak; ibra olup görev süresince devam edecek ya da ibra edilmeyecek ve erken seçim olacak. Bu tablo da ise mevcut yönetim seçim kadrolarında yer alamayacak.

DİVAN BELİRLEYİCİ OLACAK

Gelinen bu kritik yol ayrımında Galatasaray’da bugün tarihî bir Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantı bir anlamda genel kurulun provası da olacak. Camianın önde gelen isimlerinden bazılarının Divan’da söz alarak yönetimden güvenoyu almalarını talep edeceği gelen haberler arasında. Burak Elmas’ın da Divan Kurulundaki havaya göre son kararını vereceği kulislerde dillendiriliyor. Futbol takımının içinde bulunduğu durum, yönetimden istifa eden isimler ve yönetimin seçim vaatlerinden uzak kalması gibi etkenlerden Divan Kurulunun çok sert geçebileceği de ön görülüyor.

İBRA EDİLMEYEN İKİ BAŞKAN VAR

Galatasaray tarihinde Adnan Polat 2011’de, merhum başkan Mustafa Cengiz de 2019’da genel kurulda ibra edilmemişti. Cengiz, kararı yargıya taşıyarak görevine devam etmişti. Daha önce ibrasızlık ihtimali kendisine sorulduğunda Burak Elmas “Kulübü mahkemelere taşımam” diyerek muhtemel olumsuz bir karar karşısında görevi bırakacağını ima etmişti.

TERİM'İN GERİSİNDE KALDI

Galatasaray’da tartışılan isim Domenec Torrent, selefi Fatih Terim’in gerisinde kaldı. Torrent yönetiminde çıktığı bütün maçlarda gol yiyen sarı kırmızılı takım 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle 1,1 puan ortalamasında kaldı. Terim döneminde puan ortalaması 1,35’ti. Millî arada analiz üzerinde çalışacak olan Torrent, kalan haftalarda takımı toparlamayı ümit ediyor.

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