Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sezonun üçüncü teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Valerien Ismael isminde fikir birliğine varıldı. Aslında Fransız teknik adamla olan anlaşma dün resmiyet kazanacaktı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael için yönetimi ikna etmişti. Ancak duyurunun yapılması son anda yaşanan bir gelişmeyle ertelendi. Beşiktaş’ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez’den dünkü toplantı öncesinde bir hamle geldi.

GÜNEŞ KOZU YARAMADI

Başkan Çebi ile görüşen İbrahim Üzülmez, “Ben Beşiktaş’ta 13 sene top koşturdum. Beş sene de kaptanlık yaptım. Beşiktaş’ta teknik direktör olmayı hak ediyorum. Gelirsem çok başarılı olurum, para pul konuşmam. Şenol Güneş’in yardımcısı da olabilirim” dedi. Başkan Çebi, bu talebi yönetim kurulu toplantısına taşıyacağını belirterek Üzülmez’den beklemesini istedi. Toplantıda ise İbrahim Üzülmez ismine sıcak bakılmadı ve Valerien Ismael’in 1+1 yıllığına göreve getirilmesine karar verildi..

EKİBİ HAZIR BİLE

Beşiktaş’ın başına geçmeye hazırlanan Valerien Ismael’in yardımcıları da netleşmeye başladı. Fransız teknik adamın son dönemde yanından ayırmadığı isimlerden Adam Murray’nin tekrar Ismael ile çalışması bekleniyor. Bununla beraber performans atleti olarak Jack Riley’in, Jonny Northeast’in de spor bilimi koçu olarak çalışacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-Beyazlı ekip tecrübeli hocayla 1+1 yıllık anlaşma yaptı.