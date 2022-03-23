Türkiye Gazetesi

Rus milyarder Roman Abramovich'in Süper Lig ekibi Göztepe’yi satın alacağı iddia edilmişti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in istifa etmesi ise iddiaları güçlendirmişti. Özellikle Abramovich'in ultra lüks yatıyla Bodrum’a gelmesi taraftarı heyecanlandırmış, peş peşe haberler çıkmıştı.

İSMİNİN GEÇMESİYLE FIRLADI

Ajansspor'daki habere göre; Rus milyarderin Göztepe’yi satın alacağı iddiası Göztepe FAN Token'ları ($GOZ ) piyasada uçurmaya neden oldu. Fiyat son 24 saatte 3 katına çıktı. Haberlerin ardan, bu haberin yayına hazırlandığı saat 14.00 itibarıyla kulübün FAN Token'ındaki işlem hacmi 43 milyon 935 bin dolara yükseldi. Fan Markecap verilerine göre 3.17 dolardan işlem göre Göztepe FAN Token'ındaki artış oranı son 24 saat içinde yüzde 294.3'ü buldu.

DÜNYA DEVLERİYLE ORTAKLAR

Göztepe Kulübü, Socios.com ile işbirliğine giderek $GOZ Fan Token'ı 27 Nisan 2021'de piyasaya 10 liradan sürmüştü. Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüple çalışan Socios.com dünya çapında da FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain ve AC Milan gibi büyük kulüplere FAN Token çıkarttı.

Abramovich herkesi ters köşe yaptı! TFF 2. Lig'den takım satın alıyor İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkaran Rus oligark Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe’yi satın alacağı iddia edilmişti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Abramovich'in Göztepe'ye değil, TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'a teklif yaptığı ileri sürüldü. Çıkan yeni iddialar üzerine ortalık karıştı.

Başkanın istifasıyla önünde engel kalmadı! Roman Abramovich Göztepe’yi satın alıyor Göztepe’de başkan Mehmet Sepil’in istifa etmesi Rus oligark Roman Abramovich iddialarını güçlendirdi. İngiliz hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası sahibi olduğu Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich, Göztepe’nin hisselerini alacağı iddiaları, Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasıyla güçlendi. Taraftarları ise heyecan basmış durumda.

Abramovich’in yeni planı belli oldu! Chelsea'yi satıp Süper Lig’den takım satın alıyor İngiliz hükümetinin aldığı yaptırım kararlarıyla sahibi olduğu Chelsea'yi elinden çıkarmak zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramovich, yeni yatırımlarını Türkiye’de yapacak. Türkiye’yi güvenli liman olarak gören Abramovich’in Göztepe’ye talip olduğu ve satış işlemleri için harekete geçtiği belirtildi.