Türkiye Gazetesi

Bu sezon ligde gösterdiği performans ile büyük takımların dikkatini çeken Umut Bozok, Galatasaray ve Beşiktaş’ın radarına girmiş durumda. Daha öncesinde Bozok için teklif veren Beşiktaş, Kasımpaşa yönetiminden olumsuz cevap almıştı. Şimdide devreye Galatasaray girdi.

SATIN ALMA OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI

Siyah-Beyazlı yönetim, Umut Bozok için Lorient'e 1,5 milyon euroluk teklifle gidecekti. Ancak Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kullandığı ortaya çıktı. Kasımpaşa, Umut için 5 milyon euro istediğini belirtti.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Yeni sezonda Halil Dervişoğlu ile devam etmeme kararı alan Galatasaray, Umut Bozok için Kasımpaşa'ya teklif yapma kararı aldı. Kasımpaşa'nın tıpkı Beşiktaş'a olduğu gibi Galatasaray'a açtığı kapı da aynı. Paşa, Bozok için 5 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.

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