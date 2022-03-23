Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimi öncesinde adaylar netleşiyor. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Uğur Dündar, sarı lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu.

"KİŞİLERİN DEĞİL, FENERBAHÇELİLERİN ADAYIYIM"

Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına bunun gerçekleştirmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım" ifadelerini kullandı.

Dündar'dan önce mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, kurul üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır da adaylıklarını açıklamıştı.

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