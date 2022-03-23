Türkiye Gazetesi

Hasan SARIÇİÇEK

UEFA, Avrupa'daki kulüplerin harcamalarını kontrol için uygulanan Finansal Fair Play (FFP) kurallarında reform niteliğinde değişikliğe gidiyor. Avrupa'yı temsil eden takımlarda bir süre önce finansal çalışma başlatan UEFA, sona yaklaştı ve yeni Finansal Fair Play kurallarını açıklamaya hazırlanıyor. Yeni kurallara göre takımların harcama limitleri yıllara göre düşüş gösterecek. Değişikliğin ardından kulüpler, gelirlerinin ancak yüzde 90'ı kadar harcama yapabilecek ve bu oran daha sonra yüzde 70'e düşecek.

MAAŞ LİMİTİNE RED

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, takımlar arasındaki harcama farklılıklarını dengeleyebilmek için düşündükleri maaş limiti sisteminin toplantıda kabul görmediğini belirtti. Avrupa'daki çalışma yasalarının karmaşık olması ve maaş limiti sistemini mevcut durumda uygulamanın zor olacağı düşünülerek farklı alternatifler üzerinde çalışılmaya başladığını bildirdi. Yapılması planlanan değişiklikler, 7 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında oya sunulacak. Kabul görmesi halinde UEFA'nın kural kitapçığındaki "Finansal Fair Play" başlığı değiştirilerek "Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri" ismini alacak.

ANLAŞMALAR MERCEK ALTINDA

Değişiklik isteğinin nedeni, 2009 yılından bu yana uygulanan Finansal Fair Play kurallarını ihlal eden takımlara verilen farklı cezalardı. Bu durum, UEFA'ya yönelik eleştirilerin artmasına sebep olmuştu. Manchester City ve Paris Saint Germain'in yaptığı harcamalara rağmen Finansal Fair Play kurallarına takılmaması, sisteme yönelik şikayetleri artırmıştı. Bundan böyle takımların sponsorluk anlaşmaları daha detaylı inceleneceği gibi kulüplerin bu anlaşmalarla kurallara takılmadan harcama yapmasının önlenmesi de planlanıyor.

UEFA, LİG DÜŞÜREBİLECEK

Yeni finansal düzenlemenin uygulanmaya başlanmasıyla UEFA'nın, kural ihlali yapan kulüpleri Avrupa'da bir alt organizasyona düşürebileceği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüp, UEFA'nın koyduğu kuralları ihlal etmesi halinde Avrupa Ligi'ne düşürülebilecek.

Ayrıca 2024'te yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere puan silme ve para cezası getirilecek.

UEFA Finansal Fair Play kurallarının esnetileceğini açıkladı UEFA, korona virüs yüzünden Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı.