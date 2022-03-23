Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye’de düzenlenmesi için UEFA’ya resmi adaylık başvurusunda bulundu.

TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

Abramovich herkesi ters köşe yaptı! TFF 2. Lig'den takım satın alıyor İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkaran Rus oligark Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe’yi satın alacağı iddia edilmişti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Abramovich'in Göztepe'ye değil, TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'a teklif yaptığı ileri sürüldü. Çıkan yeni iddialar üzerine ortalık karıştı.