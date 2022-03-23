Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız uluslararası spor müsabakalrında ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na katılan Milli boksörümüz Samet Gümüş, 54 kiloda altın madalya kazandı.

AZERİ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu Emre Mutlu'dan altın madalya Milli sporcumuz Emre Altun, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Diğer temsilcimiz Mustafa Safa Yıldırım ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Milli judocu Vedat Albayrak’tan gümüş madalya İsrail'de Tel Aviv Grand Slam'de mücadele eden milli sporcumuz Vedat Albayrak, finalde rakibine yenilerek turnuvayı gümüş madalya ile kapattı.

Mete Gazoz: 4-5 altın madalya daha almayı hedefliyorum 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, yeni hedeflerini anlattı.