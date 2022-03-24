Türkiye Gazetesi

Lig lideri Trabzonspor’da hücum hattı can yakıyor ve golleriyle rakiplerini geride bırakıyor. Karadeniz ekibi 58 golle ligin en fazla ağları havalandıran takımı konumunda bulunurken hücum hattı da parmak ısırtıyor.

Cornelius 12, Nwakaeme 11, Bakasetas ve Djaniny 8'er, Abdulkadir Ömür 7 ile Edin Visca 5 gol atarak toplam 51 golle 18 Süper Lig kulübünü geride bıraktı. Bu oyuncuları bir tek 55 gollü Alanya geçebildi.

"YÜKÜMÜZ KALKSA"

Bu arada Trabzonspor'un efsanelerinden Turgay Semercioğlu, şampiyonluk için "Trabzonspor'da başladım, Trabzonspor'da bitirerek jübilemi yaptım. Yedi şampiyonluk gördüm. 37 sezon boyunca şampiyonluğa hasret kaldık. O sene, bu sene. Bizimle ilgili, 'Efsanevi oyuncular', 'Son şampiyonluk' denmesi üzerimizde yük oldu. Trabzonspor şampiyonluğu bir yakalasa, biz de dışarıdan da olsa sevinsek" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor geri sayıma geçti: Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak istiyor Şampiyonluk için artık gün sayan bordo mavililer, önündeki iki maçı kazanır, takipçisi Konyaspor kaybederse bitime yedi hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.