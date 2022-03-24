Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, kalan sekiz maçta takımın başında olmaya geliyor. Ancak bu geliş beraberinde soru işaretlerini de birlikte getiriyor. Fransız teknik adam her ne kadar oyun felsefesiyle Beşiktaş'a uygun gözükse de, sistem olarak alışılması zor bir süreç yaşanacağa benziyor.

46 yaşındaki teknik adam, ön üçlünün sürekli pres yapıp rakibi uzun topa zorladığı, bu uzun topları da arkada bekleyen üç stoper ve iki merkez orta saha oyuncusuyla toplamayı amaçlayan 3-4-3 sisteminde oldukça inatçı.

TAKVİYE İSTER

Stoperler ve merkezdeki orta saha oyuncuları kapılan topları hızlıca kanatlara veya ileri üçlüye aktarıyor. Top mümkün oldukça rakip sahada kalıyor ve böylece Ismael'in takımları boğucu bir baskı kuruyor. Kenar bekleri ve 10 numara orta sahaya sisteminde yer vermeyen Ismael'in bu sezon kullanmayacağı beş isim kadroda bulunuyor. Fransız teknik adam belki sezonun geri kalanı için kendi sisteminde diretmeyebilir ancak gelecek sezon için santrfor ve stoper bölgesine en az ikişer takviye isteyecek gibi görünüyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael

SİSTEM DIŞI KALANLAR

Rıdvan Yılmaz (sol bek) Rosier (sağ bek), Umut Meraş (sol bek), Teixeira (10 numara) ve Emirhan (10 numara)

ARTISI: Thomas Tuchel ve Jurgen Klopp gibi dünya futbolunun elit hocalarının eğitim aldığı Almanya'nın Hennes Weisweiler Akademisinden mezun.

EKSİSİ: Çalıştırdığı takımlarda maceraları kısa sürdü. Nürnberg (4 ay), Wolfsburg (3 ay), Apollon (1 ay), Lask Linz (11 ay), Barnsley (7 ay), W. Bromwich (6 ay).

ALTERNATİF PLAN: 4-5-1 İHTİMALİ

Valerien Ismael'in sistem dışı kalan oyuncuları kullanılabilmesi için 5-4-1 ihtimali var. Ancak Fransız çalıştıcı bu dizilişi savunma ağırlıklı oynadığı maçlarda tercih ediyor. Ismael'in, Beşiktaş'a ofansif bir oyun oynatmak istediği ve yönetimin kendisini bu yüzden getireceği düşünüldüğünde 5-4-1 de sistem dışı oyuncuları kurtaramıyor.

Tekliflerini sundular! Galatasaray ve Beşiktaş yıldız golcü için yarışa girdi Önümüzdeki sezonun kadro hazırlığına şimdiden başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Bozok için yarışa girdi. Beşiktaş daha önce Bozok için teklif göndermiş ancak Kasımpaşa verilen rakamı yetersiz bulmuştu. Şimdide Galatasaray, Kasımpaşa’nın kapısını çalarak Umut Bozok için fiyat sordu.

Beşiktaş'ta son karar Ismael Fransız teknik adam Trabzonspor maçında takımın başında olacak. İbrahim Üzülmez’in son dakika girişimi ise olumsuz sonuçlandı.