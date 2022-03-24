Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe’de imza operasyonu hız kesmeden sürüyor. Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşmesini uzatırken; Muhammed, Ertuğrul, Arda, Melih ve İsak’a da imza attıran Başkan Ali Koç, şimdi de Serdar Aziz’le masaya oturmaya hazırlanıyor. Yükselen performansıyla A Millî Takım’daki yerini geri kazanan Serdar’ı elde tutmakta kararlı olan sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncuya kısa sürede imza attırması bekleniyor. Zira çok sayıda talibi olmasına rağmen Serdar da Fenerbahçe’de kalmaktan yana.

SEÇİM 9 NİSAN'DA

Serdar Aziz’in ardından Altay Bayındır’la görüşmeler başlayacak. Fenerbahçe kalesinin bir numarası, taraftarın sevgilisi Altay’ın sözleşmesi 2023’te bitecek. Ancak 1,5 milyon avroya geldiği sarı lacivertlilerdeki performansıyla değerini 10 kat artıran millî eldivenin talibi çok. Futbolcudan en az 15 milyon avro gelir bekleniyor.

Bu arada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısının 9 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

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