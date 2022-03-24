Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da, Burak Elmas yönetiminin akıbeti cumartesi günü yapılacak genel kurulda netlik kazanacak. Dün yapılan Divan Kurulu Toplantısı cumartesinin bir hayli sert geçeceğini gösterir nitelikteydi. Bir süredir kulislerde konuşulan Burak Elmas yönetimin “ibra edilmeyeceği” iddiaları, söz alan Divan Kurulu üyeleri tarafından da âdeta teyit edildi. Bir önceki seçimin başkan adayı Metin Öztürk, “Mayıslar bizimdir derken mart ayında hedefsiz kaldık. Ben yönetimi ibra etmeyeceğim” dedi.

VİCDANIMIZ RAHAT

Hayri Kozak da, “Başkan masadayız diyor ama hangi masa o? İbra olmayacaksınız, lütfen genel kurul öncesi erken seçim kararı alın” diye konuştu. Söz alan Başkan Burak Elmas ise, "Bizim vicdanımız çok rahat. Bu mücadeleye girerken arkadaşlarıma, takdir beklememeyi, doğruları yapmak için radikal kararlar almamız gerektiğini söylemiştim. Galatasaray üyelerinin aklı selimine güveniyoruz" sözleriyle ibra olmayı beklediğini ve seçime gitmeyeceğini ima etti.

Başkan Elmas’ın seçim çağrılarına tebessümle cevap vermesi ise tepki çekti.

Galatasaray paraları 'orta'ya saçtı! Galatasaray'ın 11 milyon avrodan fazla para harcadığı orta saha oyuncuları döküldü. Bir tek Cicaldau gol attı, Berkan iki asist yaptı. Assunçao tutmadı, gönderildi, ‘kurtarıcı’ Pulgar kayıp...