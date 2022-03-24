Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası yolunda çok ama çok önemli bir sınavımız var bu gece. Rakip resmî maçlarda bugüne kadar hiç yenemediğimiz ve FIFA sıralamasında 8’inci olan Portekiz. Dragao Stadı'ndaki mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre, uzatmalar veya penaltılarda kazanan belli olacak ve play-off finaline adını yazdıracak. Ve eğer Portekiz’i geçersek salı günü İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Konya’da karşılaşacağız.

PORTEKİZ'DE ÜÇ EKSİK

Play-off finalinin kazananı Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na adını yazdıracak. A Millî Takım’ımızda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Favori olarak görülen rakip Portekiz’de ise Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarılmış yerlerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahîl edilmişti. Haydi çocuklar, dualarımız sizinle.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Mart Perşembe günü (bugün) oynanacak olan Portekiz-Türkiye maçı Porto'da Dragao Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılacak. Dev karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

PORTEKİZ: Patricio, Dalot, Fonte, Djalo, Guerreiro, Silva, Vitinha, Moutinho, Jota, Ronaldo, Felix

TEKNİK DİREKTÖR: F. Santos

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Rıdvan, Dorukhan, Berkan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz



Ay yıldızlı ekip, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıkacak. Daha önceki dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde etmiştik.

KUNTZ: RAKİBİ BIRAK, KENDİNE BAK!

Dev maç öncesi bir basın toplantısı yapan A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz öz güveni yüksek fakat ayağı da yere basan açıklamalar yaptı. "Portekiz karşısında sahada aktif olacağız" vurgusunda bulunan Kuntz, "Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Buna göre çalışıyoruz. Onların harika oyuncuları var. Bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımızı yaptık ve buna göre hareket edeceğiz" sözlerini kullandı.

BİZE ŞANS LAZIM

Alman teknik adam, "Rakibimize karşı iyi bir reaksiyon göstermemiz şart" ifadesini kullanırken, "Portekiz'in son oynadığı Sırbistan maçından bu yana geçen süre az değil. Form durumlarına o maça göre bakamayız. Futbola günlük bakmak lazım. Biraz da şans lazım, bütün oyuncuların iyi oynaması gerekiyor" şeklinde konuştu ve, "Rakipte üç eksik olmasını avantaj olarak görmüyorum. Portekiz'in bütün oyuncuları kaliteli" ifadelerini kullandı.

BU SEFER AĞLAMAM!

Finale çıkılıp, İtalya ile oynanması konusu sorulan Kuntz, "Büyükannemin bir lafı vardır, değiştiremeyeceğin bir şey için boşuna hayıflanma. Henüz o maça gelmedik. Biz önce Portekiz'i geçelim" karşılığını verirken, Letonya maçı sonrası ağlamasının hatırlatılması üzerine (gülerek), "Kazanırsak bu sefer ağlamayacağım. Portekiz basını bunu bilmiyordu, sayenizde öğrendi. Ben de sizin hakkınızda bir şey öğrenirsem söyleyeceğim" esprisi yaptı.



A Millî Takım bugüne kadar Portekiz ile 5'i resmî 3'ü hazırlık olmak üzere toplam 8 defa karşılaştı. Oynanan 8 mücadelede Portekiz 6 defa kazanırken, ay yıldızlılar ise iki defa (özel maçta) sahadan galibiyetle ayrıldı.

MİLLİLER HAZIR

A Millî Takım son çalışmasını dün akşam maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda yaptı. Stefan Kuntz'un isteğiyle idman sahası sulandı. Millîler önce pas, basına kapalı bölümde de taktik prova gerçekleştirdi. Antrenmanı TFF Başkanın Nihat Özdemir ve yöneticiler de izledi.

BURAK YILMAZ: LAF OLSUN DİYE GELMEDİK

Millî takımın kaptanı Burak Yılmaz maça yönelik olarak, "Zor kura ama bizim de hayallerimiz var. Buraya bir kabullenişle, laf olsun diye gelmedik. Çok formdayız ve maça hazırız. Cristiano Ronaldo, benim için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Onun son mu bilemem ama benim son dünya kupam olacak" açıklaması yaptı.

FERNANDO SANTOS: FİNAL OLACAK

Portekiz Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, "Sadece Türkiye maçına odaklandık ve bu bizim için final. Türk futbolu da gerçekten harika bir yere sahip. Çok kaliteliler, agresif bir yapıya sahipler. Onlar da kalpten oynuyorlar. İsteğimiz Dünya Kupası’na katılmak. Bu maç bizim için bir final olacak" dedi.

Portekiz Milli Takımı'nda Pepe şoku! Koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

A Millilerin aday kadrosu açıklandı! A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.