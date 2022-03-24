Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk umutlarından uzak kalan Fenerbahçe’de gelecek sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. 2021-2022 sezonuna Portekizli hoca Vitor Pereira ile başlayan ancak istediği başarıyı yakalayamayan Sarı-Lacivertlilerde İsmail Kartal dönemi başlamıştı. İlk haftalarda sancılı bir dönemden geçen Kartal, ilerleyen haftalarda takımı toparlayarak üst süte galibiyetler almaya başladı. Kartal döneminde ise kadroya alınmayan Jose Sosa için çok çarpıcı karar verildi.

İSMAİL KARTAL İLE ÇIKIŞ YAKALANDI

Vitor Pereira ile bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, Portekizli hoca ile yollarını ayırmış ve İsmail Kartal ile anlaşmıştı. Göreve gelen İsmail Kartal, Sarı-Lacivertlilerde istenilen çıkışı yakalamıştı. İlk haftalarda sançalı bir dönemden geçen Kartal, aldığı üst üste galibiyetlerle takımla çıkış yakaladı.

ARJANTİNLİ YILDIZ İÇİN KARAR VERİLDİ

İsmail Kartal dönemi ile farklı bir oyun kurgusuna geçen Fenerbahçe’de bazı oyuncular yedek kulübesine çekildi. Yedek kalan isimler arasında son dönemdeki yaşantısıyla dikkat çeken Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa da eklendi. Hem taraftarın hem de teknik ekibin tepkisini çeken Sosa için kritik karar verildi.

“DUYURULMAYAN KADRO DIŞI KARARI”

İsmail Kartal, son 4 lig maçında tecrübeli oyuncuyu yedek oturtarak hiç süre vermedi. A Spor’un haberine göre, Jose Sosa için "duyurulmayan bir kadro dışı kararı" verildiği belirtildi. Aynı zamanda Kartal’ın önümüzdeki maçlarda da Sosa’ya şans vermeyi düşünmediği belirtildi.

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