Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız bugün 2022 Dünya Kupası’na karılma yolunda çok kritik bir sınava çıkacak. Ay yıldızlı ekibimiz bu akşam saat 22.45’te Ronaldo'nun ülkesi Portekiz’le karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Fatih Terim’den ilginç açıklamalar geldi.

PORTEKİZ MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra sessizliğe bürünen Fatih Terim, Portekiz basınından Record'a Türkiye maçı için özel açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim’in açıklamaları:

“GÖREVİMİZ ÇOK ZOR”

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk.

“KENDİLERİNİ İSPAT ETMEYİ HAK EDİYORLAR”

EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var. Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar.

"İTİRAF ETMELİYİM Kİ ÜZGÜNÜM"

Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum.

“SONUNA KADAR TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEYECEĞİM”

Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!

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