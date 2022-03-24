Türkiye Gazetesi

Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILDILAR

Sıcak gelişmeyi resmi sitesinden duyuran Fenerbahçe, konuyla ilgili detay vermedi. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ

Performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Mesut Özil, Konyaspor maçında ilk 11’de başlamış ancak ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, forma giydiği mücadelelerde 90 dakikayı tamamlayamadı. Ozan Tufan bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkılarında bulunmazken sarı-lacivertli takımda bu sezon isabetli şut dahi çekemedi.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur.

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