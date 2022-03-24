Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız, Katar’da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için Portekiz engelini aşması gerekiyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden ay yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz’in konuğu olacak.

Portekiz Pordo'daki Dragao Stadyumu’nda Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak olan müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, Dünya Kupası'na katılmak için finalde İtalya-Kuzey Makedonya mücadelesinin galibiyle maç yapacak.

Dev maçın ilk 11'leri ise şöyle:

Portekiz: Diogo Costa; Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro; Moutinho; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Diogo Jota, Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz