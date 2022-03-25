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Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı
25.03.2022 - 02:03 | Son Güncelleme: 25.03.2022 - 02:03
Türkiye Gazetesi
Türk Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
Etiketler : burak yılmaz,milli takım,a milli takım,
840159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/840159.aspx
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