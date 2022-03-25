Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

2022 Dünya Kupası yolunda playoff oynayan A Millî Futbol Takımımız, yarı finalde deplasmanda Portekiz'e konuk oldu. Estadio do Dragao'da oynanan karşılaşmada başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve Diogo Jota gibi çok sayıda yıldız oyuncusu bulunan rakibi karşısında dirençli bir oyun ortaya koyan ayyıldızlılar, 3-1 mağlup oldu.

SOL ÇİZGİDE BERKAN!..

Maça Portekiz'in hücum etmekte zorlandığı 3-4-3 tercihiyle başlayan Stefan Kuntz'un solda Berkan Kutlu'yu görevlendirmesi dikkat çekerken, maça iyi başlayan taraf ev sahibiydi. Karşılaşmanın 15. dakikasında direkten dönen topu iyi takip eden Otavio düzgün bir vuruşla Uğurcan'ı mağlup etti. 42'de Jota'nın sağdan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşu ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

AH BURAK AH...

İkinci yarının ilk 20 dakikasında da durağan bir futbol oynayan A Millî Takımı'mız, 65'te gelen golle umutlandı. Cengiz'in harika pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak farkı bire indirdi: 2-1. 83'te Fonte'nin Enes Ünal'a müdahalesi sonrasında maçın hakemi Daniel Siebert penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak çerçeveyi bulamayınca Katar uçtu gitti. Uzatmada Nunes skoru belirledi.

KUNTZ ÇILDIRDI

Maçın ilk yarısını iki farklı geride bitiren millî takım soyunma odasına döndüğünde teknik direktör Stefan Kuntz'un büyük öfkesiyle karşılaştı. Alman çalıştırıcının kapıya ve taktik tahtasına vurduğu anlarda, bağırışmalar dışarıdan duyuldu. Takım ikinci yarıya sert tartışmaların sonrasında büyük bir hırsla çıktı ve Portekiz'i kelimenin tam anlamıyla salladı fakat yıkamadı. Kuntz maçın ardından, "Devre arasında oyunculara, 'Onları eleyeceğinize inanıyor musunuz' diye sordum. İnandıklarını söylediler. İkinci yarıda Portekiz'e top oynatmadık. Bazen de şans lazım. Bu oyuncularla gurur duyun" dedi.

ÜÇLÜ SAVUNMA OYNADIK

A Millî Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, üç stoperi Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye savunmada birlikte görev verdi. Aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ise maç kadrosunda yer bulamadı.

ORKUN ON BİRDE

Stefan Kuntz, Karadağ maçına göre on birde dört değişiklik yaptı. Alman teknik adam, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu ve Orkun Kökçü'ye şans verdi.

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

MORAL VERDİ

Karşılaşmayı maç öncesi millîlerle bir araya gelen ve moral veren TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden izledi. Başkanın yanı sıra, Başkan Vekili Servet Yardımcı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de tribündeydi.