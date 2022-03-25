Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Süper Lig’e damga vurup renk katacak gibi gözüküyor. Birbirlerinden kopmayan bir ekiple çalışan Fransız teknik adamın en önemli özelliklerinden birisi takımlarını koşu mesafelerinde lider yapması. Son olarak İngiltere’de West Bromwich ile 125 kilometre ortalama koşu mesafesi yakalayan 46 yaşındaki çalıştırıcının formülü çok çalışmak. Valerien Ismael’in antrenmanları, çok ağır olmasıyla meşhur. Fransız hoca bunun karşılığını rakiplerine nefes aldırmamakla veriyor.

TOPU TUTMAYIN

Takım hâlinde pres yaptıran Ismael, topu da fazla kullanmayan bir anlayışa sahip. Yapılan baskılı pres ile kapılan topların ayakta çok az tutulup hücum bölgesine gönderilmesini isteyen Fransız teknik adam, savunmaları hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor. Öte yandan Valerien Ismael’in, Beşiktaş’la görüşmesinde ilk olarak transfer şartını ortaya koyduğu öğrenildi. Genç teknik adam, takımın sezon öncesi kondisyon yüklemesine çok önem veriyor ve bütün oyuncuların fizik olarak aynı seviyede olmasını istiyor.

Tekliflerini sundular! Galatasaray ve Beşiktaş yıldız golcü için yarışa girdi Önümüzdeki sezonun kadro hazırlığına şimdiden başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Bozok için yarışa girdi. Beşiktaş daha önce Bozok için teklif göndermiş ancak Kasımpaşa verilen rakamı yetersiz bulmuştu. Şimdide Galatasaray, Kasımpaşa’nın kapısını çalarak Umut Bozok için fiyat sordu.

Beşiktaş'ta son karar Ismael Fransız teknik adam Trabzonspor maçında takımın başında olacak. İbrahim Üzülmez’in son dakika girişimi ise olumsuz sonuçlandı.