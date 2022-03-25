Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Konya maçının devre arasında oyundan alınan Mesut Özil’in son tavrı karşılıksız kalmadı. Geldiği günden beri bekleneni karşılayamayan, ancak dünya yıldızı kredisiyle şans bulan Mesut, teknik direktör İsmail Kartal’a çıkışınca yönetim de gereğini yaptı. Kartal, Mesut’un tepkisini rapor edince, dünya yıldızı teknik heyetin isteği, yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Kartal, kadro dışı olmasa da takımın ritmini bozmak istemiyordu ki, yönetim konuyu bir adım daha öteye taşıdı.

ERKEN KAPATTILAR

Mesut’la birlikte, Watford’dan geri dönen Ozan Tufan da kadro dışı bırakıldı. 27 yaşındaki oyuncu, 3’ü ilk 11’de 7 maça çıkmış ve hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamamıştı. Gol ve asist katkısı sağlamak bir yana kaleye isabetli şut bile gönderemeyen Ozan, takımı sahada eksik oynatıyordu. Mesut ve Ozan artık kendilerine verilecek özel programla takımdan ayrı çalışacak. Resmî bir açıklama olmasa da Sosa da kalan haftalarda forma giymeyecek.

BİZİ BÖLMEYE GELİYORSUN

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için Uğur Dündar aday olunca Vefa Küçük küplere bindi. Küçük, "Ismarlama adaysın. Birleştirmeye değil, parçalamaya ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oldun” suçlaması yaparken Dündar, "Fenerbahçe kültüründe rövanş yoktur, hizmet yarışı vardır" karşılığı verdi.

Mesut Özil'in kredisi tükendi İsmail Kartal, Konya maçında 45 dakika tahammül edebildiği Özil’i artık as olarak düşünmüyor. Hocanın önceliği dünya yıldızını değil, lig ikinciliğini kazanmak.